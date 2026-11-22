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Карпаты засыпало снегом и ударил 12-градусный мороз: фото
Гору Поп Иван засыпало снегом, а мороз усилился до -12°C.
В воскресенье утром, 22 ноября, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский существенно ухудшилась погода. На высокогорье выпало много снега, а температура воздуха опустилась до 12° мороза.
Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook.
По их данным, на 08:00 22 ноября на вершине было облачно и туманно. Кроме того, очень сильный западный ветер со скоростью до 17 м/с.
Напомним, синоптики предупреждали о снеге и штормовом ветре 22 ноября. По данным синоптиков, циклон и атмосферные фронты начали активно влиять на погоду в Украине — в дальнейшем кроме осадков в стране ожидается похолодание.