Поп Иван. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

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В воскресенье утром, 22 ноября, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский существенно ухудшилась погода. На высокогорье выпало много снега, а температура воздуха опустилась до 12° мороза.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

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По их данным, на 08:00 22 ноября на вершине было облачно и туманно. Кроме того, очень сильный западный ветер со скоростью до 17 м/с.

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Гору Поп Иван засыпало снегом.

Напомним, синоптики предупреждали о снеге и штормовом ветре 22 ноября. По данным синоптиков, циклон и атмосферные фронты начали активно влиять на погоду в Украине — в дальнейшем кроме осадков в стране ожидается похолодание.

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