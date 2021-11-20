Карпаты засыпало снегом: намело до одного метра, в Сети показали фото с вершины горы

Карпаты засыпало снегом: намело до одного метра, в Сети показали фото с вершины горы

На вершине горы температура воздуха опустилась до -5 градусов мороза.

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский в субботу, 20 ноября, намело до одного метра снега.

Об этом в Facebook сообщили на странице Черногорского горного спасательно-поискового поста.

Также на вершине горы температура воздуха опустилась до -5 градусов мороза.

"Ветер западный 8м/с, ограниченная видимость до 50 метров, на северных склонах передувы снега до одного метра", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Карпатах горнолыжные курорты покрыли белым полотном. Снег выпал как на Прикарпатье, так и на Закарпатье.

Также во Львовской области в пятницу, 19 ноября, в 11:20 выпал первый снег.

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