Карта отстает от реальности: аналитик заявил о значительно более глубоком продвижении РФ

Армия РФ / © Associated Press

Журналист и военный аналитик Юлиан Репке указывает на существенное расхождение между публичными картами мониторинговых ресурсов и реальной ситуацией на фронте. По его данным, на границе Днепропетровской и Запорожской областей российские войска продвинулись гораздо дальше, чем считалось ранее.

Об этом он сообщил в сети X.

«Несколько странная ситуация в приграничной зоне Днепропетровска/Запорожья, где карта DeepState, похоже, отстает от фактического продвижения российских войск более чем на месяц. Я насчитал по меньшей мере восемь сел, которые, если не находятся под жестким контролем России, по крайней мере, являются зоной боевых действий. Каждое из них подтверждено видеодоказательствами», — отметил аналитик.

Скриншот сообщения. / © Скриншот

Напомним, аналитические и мониторинговые сообщества сообщают о потере контроля Сил обороны Украины над городом Северск в Донецкой области. По их данным, населенный пункт находится в так называемой «красной зоне».

Ранее мы писали о том, что в отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские войска, вероятно, захватили Северск после 41 месяца боев.