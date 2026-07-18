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- Украина
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Карта фронта изменилась: россияне продвинулись на двух ключевых направлениях — DeepState
Российские оккупационные войска зафиксировали продвижение у города Родинское Покровского района и села Пазено Бахмутского района.
Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в Telegram.
«Враг продвинулся вблизи Пазено и Родинского», — говорится в сообщении.
Как известно, Пазено — село Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области, а Родинское — город Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.
Война в Украине — какая ситуация на фронте
Ранее мы сообщали о том, что украинские военные зачистили центральную часть Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины. На опубликованном в полку видео российские военные накапливались в частной застройке города. Дальше их атаковали беспилотниками. Также в 425 ОШП показали другие кадры поражения военных РФ в Константиновке. По данным полка, Силы обороны зачистили центральную часть города.
Напомним, в районе Константиновки враг быстро учится и активно копирует успешные решения ВСУ, россияне начали привлекать технических специалистов для быстрой адаптации на поле боя.