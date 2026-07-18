ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
935
Время на прочтение
1 мин

Карта фронта изменилась: россияне продвинулись на двух ключевых направлениях — DeepState

Российские оккупационные войска зафиксировали продвижение у города Родинское Покровского района и села Пазено Бахмутского района.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Донецкая область

Донецкая область / © Донецька ОДА

Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState в Telegram.

«Враг продвинулся вблизи Пазено и Родинского», — говорится в сообщении.

Как известно, Пазено — село Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области, а Родинское — город Покровской городской общины Покровского района Донецкой области.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные зачистили центральную часть Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины. На опубликованном в полку видео российские военные накапливались в частной застройке города. Дальше их атаковали беспилотниками. Также в 425 ОШП показали другие кадры поражения военных РФ в Константиновке. По данным полка, Силы обороны зачистили центральную часть города.

Напомним, в районе Константиновки враг быстро учится и активно копирует успешные решения ВСУ, россияне начали привлекать технических специалистов для быстрой адаптации на поле боя.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
935
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie