"Карта не будет двигаться": военный аналитик допустил, какой война будет зимой

Началась зима, а война этого времени года действительно отличается. Впрочем, она не будет менее интенсивной.

Об этом в эфире телемарафона сказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Будут ожесточенные бои

Аналитик призывает не строить иллюзий – паузы не будет. Продолжится абсолютно страшное уничтожение друг друга на линии фронта, но не будет какого-либо значительного передвижения. Карта не будет двигаться.

"Будет это ремарковское "Im Westen nichts Neues" ("На Западе без изменений"). Карта будет без изменений, а в реальности будут очень жестокие бои, но именно бои позиционные", — подытожил Дикий.

Ранее воин ВСУ оценил возможности кафиров на передовой. Оккупанты проводят наступательные действия на фронте. Но, конечно, непрерывно делать это они не могут из-за значительных потерь.

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