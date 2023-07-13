Карта недвижимости УПЦ МП: вся Украина в красных пятнышках и только в нескольких областях "пустыни"

Антикоррупционный центр NGL.media вместе с YouControl собрали информацию о всей недвижимости УПЦ Московского патриархата в Украине.

Речь идет не только о культовых постройках, но и других зданиях. По словам журналистов, данные взяты из госреестров по состоянию на май 2023 года. Они не учитывают имущество, зарегистрированное на физических лиц, связанных с УПЦ МП.

Имущество УПЦ МП в оккупированном Крыму и других оккупированных территориях указано лишь то, что до сих пор зарегистрировано по украинскому законодательству.

По информации расследователей, больше всего УПЦ МП владеет или пользуется недвижимостью в следующих областях:

Закарпатской (313 построек и 335 участков),

Донецкой (369 сооружений и 235 участков),

Киевской (152 постройки и 398 участков),

Одесской (330 построек и 188 участков),

Ровенской (250 сооружений и 236 участков),

Днепропетровской (204 постройки и 204 участка),

Черновицкой (198 построек и 212 участков).

Фото: Ngl.media

В то же время в комментариях пользователи отметили, что это далеко не полные цифры и на самом деле УПЦ МП владеет большим количеством имущества.

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Меньше всего недвижимости в УПЦ МП в Ивано-Франковской (19 построек и 16 участков) и Львовской (4 постройки и 4 участка) областях.

В статье отмечается, что часть имущества УПЦ МП, особенно в сельской местности, не смогли нанести на карту, поскольку в реестрах они имеют старые или ошибочные названия (например, улица Ленина), поэтому точное определение координат затруднено.

С картой недвижимости УПЦ МП можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Одесской области священник УПЦ МП регулярно насиловал свою дочь и давал развращать другому попу.

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