Карта побыту в Польше: что изменилось с 1 декабря для украинцев

Беженцы в Польше / © gettyimages.com

В Польше изменился бланк заявления на разрешение на временное проживание (карта побыту), а также переписали требования к приложениям (дополнительным формам) заявления и фотографий, которые подаются вместе с заявлением. Изменения коснутся всех иностранных граждан и, в частности, украинских беженцев, которым впоследствии придется изменить статус временной защиты на временное проживание.

Об этом идет речь в приказе министра внутренних дел Польши.

Новые правила вступили в силу 1 декабря.

Самое главное изменение состоит в том, что иностранцы, которые будут подавать заявления на карты временного побыту, должны заполнять только новый вариант бланка.

Что изменится

Если заявление подает иностранец на основании трудоустройства, теперь нужно заполнять новое бланк Приложения №1 (Załącznik nr 1), которое подписывает работодатель. Если разрешение предоставляется для работы в профессии с высокой квалификацией или для долгосрочной мобильности владельца «Голубой карты ЕС», нужно подавать новый бланк Приложения №2 (Załącznik nr 2). Если речь идет о стажировке или волонтерстве (европейский волонтариат) — новый бланк Приложения №3 (Załącznik nr 3). Если заявление подается для научной деятельности или долгосрочной мобильности ученого, то новый бланк Приложения №4 (Załącznik nr 4).

Загрузить бланки заявления и приложений можно на сайте польского правительства.

Требования к фотографиям

Теперь к заявлениям добавляются 2 фотографии (вместо 4).

Состояние — невредимые.

Цвет — цветные.

Качество — с хорошей четкостью.

Размер — 35 мм × 45 мм.

Давность выполнены не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления.

Видимая часть — от верхушки головы до верхней части плеч.

Доля лица — 70–80% площади фотографии.

Фон — однородный, светлый.

Позиция — фронтальная.

Глаза открытые, хорошо видимые, зрачки четкие.

Волосы не закрывают лицо.

Выражение лица — естественное.

Уста — закрытые.

Цвет кожи — воспроизведен естественно.

Ориентация — линия глаз параллельна верхнему краю фотографии.

