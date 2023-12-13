Карта "Пунктов незламности" в "Дії" стала удобнее: что изменилось

В случае отключений электроэнергии украинцы получили возможность быстро найти ближайшие Пункты несокрушимости в приложении "Дія" и проложить к ним удобный маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Теперь не обязательно загружать карту — чтобы найти ближайшие Пункты незламности, заходите в приложение, просматривайте их онлайн и прокладывайте удобный маршрут", — говорится в сообщении.

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Кроме того, "Карта незламности" теперь размещена на главном экране приложения. В сервисе также добавлены новые функции — в частности, возможность оставить отзыв о работе пунктов и рейтинг "Пунктов незламности". Существует также возможность выбрать нужное заведение, используя соответствующие фильтры: "Открыто сейчас", "Доступно для людей с инвалидностью" и "Удобства".

"Входите в приложение и выбирайте Пункт незламности, который вам наиболее подходит, — с генераторами, аптечкой, теплом, интернетом, связью, зарядкой и водой", — подчеркнули в Минцифре.

Ради безопасности украинцев карта "Пунктов незламности" пока недоступна в прифронтовых регионах – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, а также частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Напомним, российские войска 8 ноября атаковали с беспилотников Новоберислав Херсонской области. Оккупанты сбросили взрывчатку на "Пункт незламности".

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