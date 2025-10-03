Карта разделения Украины: Портников раскритиковал частичную защиту неба западными союзниками

Защита неба над Украиной / © ТСН

Защита неба от российских ракет и беспилотников на западе Украины, а впоследствии и над Киевом создаст ситуацию, когда наше государство будет фактически разделено на безопасную и опасную территории.

Об этом заявил украинский публицист и журналист Виталий Портников в интервью проекту «Говорит Большой Львов».

По его словам, карта возможной защиты воздушного пространства западными партнерами напоминает карту разделения нашего государства на «хорошую» и «не очень хорошую» Украину, и такая ситуация опасна.

«Мы можем говорить с военно-стратегической точки зрения, что Запад хочет обеспечить свою безопасность и он ее обеспечивает на такое количество километров. С другой стороны, мы можем в таком случае наши системы ПВО переместить ближе на Восток и Юг, и таким образом будет более эффективная защита Востока и Юга… Но это все — объяснения. А люди видят конкретно карту: зона общей безопасности и зона не общей безопасности. Как будто нас отдают России, мол пусть она делает с нами все, что угодно», — отметил журналист.

Зеленым цветом обозначена территория, которую должны прикрывать западные силы ПВО / © The Telegraph

Портников отметил, что этим может воспользоваться российская пропаганда, которая будет объяснять жителям юго-восточной Украины, что Европа не хочет их принимать и не считает «настоящими» украинцами. Это позволит Кремлю предлагать жителям юга и востока Украины собственную «защиту», которую не обеспечивает Европа.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что европейские союзники Украины рассматривают возможность размещения систем ПВО на западе Украины для перехвата российских ракет и беспилотников. Впоследствии такая практика может быть распространена и на защиту Киева.

«Один из вариантов, предложенный группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы создать над западной Украиной противовоздушный щит для сбивания российских ракет и дронов, с возможностью в конечном итоге распространить этот щит — эффективную бесполетную зону — на сам Киев», — говорится в статье.

Напомним, по информации издания Financial Times, российские баллистические ракеты прошли модернизацию, которая позволяет им уклоняться от перехватчиков Patriot