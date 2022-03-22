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Карта разрушений гражданской инфраструктуры оккупантами: можно оценить количество уничтоженных объектов

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Карта разрушений гражданской инфраструктуры оккупантами: можно оценить количество уничтоженных объектов

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135 медицинских учреждений разрушены до основания.

Украинская юридическая консультативная группа (Ukrainian Legal Advisory Group) показала карту разрушений гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ. Разрушены по меньшей мере:

  • 4 431 жилой дом;
  • 548 учебных заведений;
  • 135 медицинских учреждений;
  • 8 заведений культуры и искусства
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Напомним, вооруженные силы РФ совершили обстрел Броваров – начато расследование.

Броварской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Под Броварами, куда кафиры ударили дважды дорогими ракетами, им удалось "обезвредить" теплицу, навоз и козу.

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