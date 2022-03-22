Карта разрушений гражданской инфраструктуры оккупантами: можно оценить количество уничтоженных объектов

135 медицинских учреждений разрушены до основания.
Украинская юридическая консультативная группа (Ukrainian Legal Advisory Group) показала карту разрушений гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ. Разрушены по меньшей мере:
- 4 431 жилой дом;
- 548 учебных заведений;
- 135 медицинских учреждений;
- 8 заведений культуры и искусства
Напомним, вооруженные силы РФ совершили обстрел Броваров – начато расследование.
Броварской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Под Броварами, куда кафиры ударили дважды дорогими ракетами, им удалось "обезвредить" теплицу, навоз и козу.
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