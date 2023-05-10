Карта с военными объектами России в Крыму опубликована в Сети: собрано 223 точки

Журналисты создали интерактивную карту оккупированного Крыма с 223 военными объектами России с геолокациями. Речь идет о действующих, временных и законсервированных объектах.

Карта опубликована на сайтах "Радио Свобода" и "Крым.Реалии".

Карта с военными объектами российских оккупантов в Крыму составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год. На снимках видно, что происходит на полуострове.

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На карте можно подробно рассмотреть, где и какую опасность представляют военные и другие объекты, связанные с российским Минобороны и другими силовыми ведомствами.

Российские военные объекты на карте Крыма разделены на 10 категорий:

объекты Черноморского флота РФ;

склады оружия и боеприпасов;

авиабазы и аэродромы;

радиотехнические станции и связи;

ПВО и ракетные войска;

пограничники, внутренние войска, разведчики и другие подразделения ВС РФ;

топливо для войск;

полигоны;

военные объекты с неизвестным назначением;

объекты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО).

Зачем журналисты создали эту карту

Автор карты, журналист Игорь Токарь объяснил, что команде важно проинформировать аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова.

"Мы хотим предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Ведь множество людей живет в непосредственной близости от военных объектов РФ. А учитывая широкомасштабные военные действия, которые Россия ведет против Украины, эти места несут особую опасность для окружающих", – объяснил Токарь.

Карта с военными объектами России в Крыму на 2023 год/Скриншот

Какая ситуация в оккупированном Крыму

Напомним, после "хлопка" на нефтебазе в Севастополе 29 апреля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов предупредил, что Украина будет продолжать атаковать российские военные объекты в Крыму для демилитаризации полуострова и вытеснения врага.

Позже Юсов также информировал, что из Крыма начинают бежать члены российских администраций и коллаборанты. Что касается курортного сезона на полуострове, то о подготовке к нему говорить невозможно из-за перерытых и заминированных пляжей.

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