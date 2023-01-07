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Карта заминированных территорий: ГСЧС запустила новый сервис для украинцев

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1798
Время на прочтение
1 мин
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Карта заминированных территорий: ГСЧС запустила новый сервис для украинцев

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

На интерактивной карте отмечены места, на которых были обнаружены взрывоопасные предметы и возможные места их расположения.

В Украине появилась интерактивная карта заминированных территорий, с помощью которой можно самостоятельно проверить, есть ли опасные места рядом с местом жительства или по маршруту запланированного путешествия.

Соответствующий сервис работает на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На интерактивной карте обозначены все места в Украине, где уже были обнаружены или могут находиться взрывоопасные предметы. Для каждого такого места указан характер опасности.

В ГСЧС призывают украинцев пользоваться этой картой при планировании своего маршрута передвижения по территориям, где шли бои.

Картой можно пользоваться не только на сайте ведомства, она доступна для загрузки на мобильный телефон в качестве приложения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что более жестоким, чем ракетный террор оккупантов, является минный. Россияне сознательно покидают смертельные ловушки, чтобы убить как можно больше украинцев.

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Просмотры
1798
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