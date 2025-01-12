Картина мариупольской художницы украсит новую купюру евро в Германии

Федоренко продолжает активно выставлять свои работы в Европе, в частности, в Мюнхене и Бремене, и работает над новыми проектами.

Мариупольская художница Ирина Федоренко стала автором изображения для региональной купюры номиналом в 50 евро в Германии. Образ из серии "Дети войны", выбранный для этой эмиссии, символизирует эмоции и переживания украинцев во время войны.

Об этом сообщает "Суспільне Донбас".

"Это не просто изображение детей, а глубокий призыв к миру и осознание ценности человеческой жизни", — рассказала художница. Она отметила, что картины из этой серии были созданы в 2022 году под влиянием событий в родном Мариуполе и уже представлены более чем на 50 выставках в разных странах мира.

Федоренко, ныне проживающая в Мюнхене, работает под псевдонимом SEMIRA. Ее картины выполнены акрилом на холсте и отражают разные эмоции, связанные с войной, как детей, так и взрослых.

Ирина Федоренко и евро, среди которых будет картина.

"Война до сих пор продолжается, и мы должны постоянно напоминать миру о произошедших в Украине трагедиях", — подчеркнула художница, добавляя, что серия "Дети войны" является призывом не забывать об этой борьбе.

Федоренко продолжает активно выставлять свои работы в Европе, в частности, в Мюнхене и Бремене, и работает над новыми проектами.

Напомним, что жительница села Джуринская Слободка в Тернопольской области на протяжении трех лет украшала дом и двор композициями из бетона, пока не превратила двор в настоящее сказочное пространство.