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Картина очень мрачная: в ООН заявили, что количество беженцев из Украины превысило полмиллиона человек

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Картина очень мрачная: в ООН заявили, что количество беженцев из Украины превысило полмиллиона человек

Associated Press

Члены семей разобщены, потеряли друг друга, люди пожилого возраста и инвалиды оказались в ловушке.

Вторжение РФ привело к появлению уже более полумиллиона беженцев из Украины, минимум 160 тысяч были вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.

Об этом заявил заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс, — пишет Укринформ.

По его словам, более полумиллиона беженцев уехали из страны в поисках безопасности. При этом он отметил, что реальные цифры могут быть больше.

"Члены семей разобщены, потеряли друг друга, люди пожилого возраста и инвалиды оказались в ловушке — картина очень мрачная", — отметил заместитель генсека.

Согласно данным управления Верховного комиссара по правам человека ООН по жертвам в Украине, по состоянию на вчера подтверждено по меньшей мере 406 пострадавших и 102 погибших среди гражданских.

"Настоящие данные могут быть гораздо больше", — добавил Гриффитс.

Заместитель генсека ООН призвал к прекращению вооруженного нападения на Украину и выполнению требований международного гуманитарного права.

ООН отреагировала на вторжение России в Украину

ООН отреагировала на вторжение России в Украину

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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