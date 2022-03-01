Картина очень мрачная: в ООН заявили, что количество беженцев из Украины превысило полмиллиона человек

Картина очень мрачная: в ООН заявили, что количество беженцев из Украины превысило полмиллиона человек

Члены семей разобщены, потеряли друг друга, люди пожилого возраста и инвалиды оказались в ловушке.

Вторжение РФ привело к появлению уже более полумиллиона беженцев из Украины, минимум 160 тысяч были вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.

Об этом заявил заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс, — пишет Укринформ.

По его словам, более полумиллиона беженцев уехали из страны в поисках безопасности. При этом он отметил, что реальные цифры могут быть больше.

"Члены семей разобщены, потеряли друг друга, люди пожилого возраста и инвалиды оказались в ловушке — картина очень мрачная", — отметил заместитель генсека.

Согласно данным управления Верховного комиссара по правам человека ООН по жертвам в Украине, по состоянию на вчера подтверждено по меньшей мере 406 пострадавших и 102 погибших среди гражданских.

"Настоящие данные могут быть гораздо больше", — добавил Гриффитс.

Заместитель генсека ООН призвал к прекращению вооруженного нападения на Украину и выполнению требований международного гуманитарного права.