Картины из коллекции Медведчука выставили на аукцион: какие цены

Общая стартовая стоимость всех картин составляет более 700 тысяч гривен.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило в системе Прозорро. Продажи первых 50 онлайн-аукционов по продаже картин из коллекции предателя Украины Виктора Медведчука.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Коллекция насчитывает 136 картин, каждая из которых будет выставлена на электронные торги.

Самая дорогая из выставленных картин — работа украинского советского и венгерского живописца Адальберта Мартона "Сельский пейзаж с рекой на фоне гор", торги за которую начинаются свыше 76 тысяч гривен.

Также в коллекции представлена немалая подборка работ закарпатского художника Иосифа Гарани, стартовая стоимость которых – в пределах 20-40 тысяч гривен. ⠀

Общая стартовая стоимость всех картин составляет более 700 тысяч гривен.

Реализатором этих активов в управлении АРМА стала аккредитованная в системе площадка Тендер online, выигравшая конкурс по организации данных торгов.

Первые онлайн-аукционы намечены на 13 ноября. Электронные торги пройдут по правилам английского аукциона, предусматривающего три раунда повышения цены.

"Соревноваться за картины может каждый желающий, кроме лиц, связанных с государством-агрессором. Принять участие в онлайн-аукционе можно зарегистрировавшись на одной из более 40 аккредитованных в системе Прозорро.Продажи площадок”, — сообщили в АРМА.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция изъяла и передала 112 картин экснардепа Медведчука в Музейный фонд.

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