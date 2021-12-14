Карточка киевлянина. Как оформить, льготы и скидки не только для пенсионеров

Карточка киевлянина. Как оформить, льготы и скидки не только для пенсионеров

На сегодняшний день уже более 750 тысяч киевлян получили свои именные карточки.

Интерес к Карточке киевлянина в последнее время существенно возрос на фоне новостей о грядущем повышении тарифов на проезд в коммунальном транспорте и возможностях Карты сэкономить на этом средства. Ранее считалось, что Карточка киевлянина это социальный проект и касается только льготников, впрочем, на самом деле воспользоваться всеми преимуществами карты может широкий круг столичных жителей. ТСН.ua рассказывает кто может получить Карточку киевлянина и в каких случаях ею можно пользоваться.

Что такое Карточка киевлянина

Карточка киевлянина – именная многофункциональная электронная пластиковая карточка, которую ввели столичные власти. Она одновременно является платежной картой и материальным носителем персональных данных держателя карты.

Кто может оформить Карточку киевлянина

Карточку киевлянина может получить любой человек, который зарегистрирован в Киеве, официально работает в столице или учится здесь (в частности, студенты и школьники). Также оформление Карты могут осуществить внутренне перемещенные лица, стоящие на учете в Киеве.

УНІАН

Где можно оформить Карточку киевлянина

Карточку можно оформить в любом отделении Ощадбанка. Для этого требуется паспорт (или заменяющий его документ) и идентификационный номер. Льготникам также следует взять с собой документ, подтверждающий льготный статус, и справку о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве.

Для тех людей, которые имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации, оформление Карточки киевлянина осуществляется бесплатно. Все остальные должны платить за нее 120 гривен в год. Срок оформления карты составляет 30 календарных дней с момента подачи документов.

Кто имеет право на льготы

Право на льготы имеют следующие категории граждан:

ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской ЧАЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, лица с инвалидностью;

реабилитированные лица – пенсионеры;

жертвы нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

неработающая трудоспособная особа, осуществляющая уход за ребенком с инвалидностью и получающая государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста и получающее компенсационную выплату;

участники антитеррористической операции.

Какие преимущества дает Карточка киевлянина

Проезд в транспорте

Льготники, имея Карточку киевлянина, могут пользоваться коммунальным транспортом бесплатно. Все остальные могут пополнять ее как проездной от 1 до 50 поездок. Пополнение производится в кассах метрополитена, терминалах, на сайте ГИОЦ или Easypay. На фоне новостей о повышении тарифов на проезд столичные власти заявляли, что Карточка киевлянина позволит существенно экономить средства на проезд: если разовый проезд в метрополитене повысится, как ожидается, до 20 гривен, то владельцам Карточки это обойдется в 12 гривен.

Фото із соцмереж

Оплата коммунальных услуг

С помощью карты можно оплачивать коммунальные платежи без комиссии. Для этого нужно производить оплату через личный кабинет на сайте ГИОЦ или Центра коммунального сервиса.

Скидки и акции

В отдельных торгово-сервисных сетях владельцам Карточки киевлянина доступны некоторые скидки. В частности:

В некоторых столичных музеях, театрах и других заведениях культуры для владельцев Карточки киевлянина установлены скидки на билеты от 5 до 50% или определены дни бесплатного посещения.

для владельцев Карточки киевлянина установлены или определены Скидки на "социальный хлеб". В сети магазинов "Киевхлеб" можно приобрести один из трех видов хлебобулочных изделий в день, получив скидку, которая устанавливается в зависимости от категории льготника.

В сети магазинов "Киевхлеб" можно приобрести один из трех видов хлебобулочных изделий в день, получив скидку, которая устанавливается в зависимости от категории льготника. В сети коммунальных аптек "Фармация" можно получить скидки на отдельные лекарства до 70%.

Возможность скидки на посещение зоопарка – до 50% от стоимости билета.

от стоимости билета. В торговых точках "Фуршет" можно получить скидку от 3% до 7%, впрочем, перечень заведений, где можно воспользоваться преимуществами, следует уточнять при оформлении Карточки.

Электронные очереди в детские сады

Гражданам без киевской регистрации, но с Карточкой киевлянина предоставлена возможность регистрироваться в электронной очереди в детские сады. При этом содержание ребенка в садике, которое составляет 2,5 тысяч гривен в месяц, будет компенсироваться за счет бюджетных городских средств.

Как прекращается действие Карты киевлянина

Срок действия Карточки киевлянина указан на самой карте. По окончании срока действия человек может обратиться с заявлением об изготовлении новой карты.

Действие Карточки киевлянина прекращается в следующих случаях:

потеря карты;

механическое повреждение карты;

окончание срока действия карты;

изменение персональных данных держателя карты;

по желанию владельца карты или их смерти.

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