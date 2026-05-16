Касается всех 17-летних: ТЦК выпустили срочное предупреждение для юношей 2009 года рождения

ТЦК выпустили срочное предупреждение для юношей 2009 года

Украинцы, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны пройти процедуру постановки воинского учета призывников. Эта кампания официально продолжается с начала года и подходит к концу в разгар лета.

О деталях этой процедуры, перечне необходимых документов и альтернативных способах представления данных сообщили во Львовском ОТЦК и СП.

Как стать на учет и нужно ли проходить ВЛК

В военкомате отмечают: постановка на учет не означает призыв на военную службу. Это только внесение данных в государственный реестр для планирования оборонной системы.

Стать на учет можно двумя способами:

Через приложение «Резерв+» (самый удобный вариант): нужно пройти авторизацию с помощью BankID или Действие. Подписи и обновить данные онлайн.

Лично в ТЦК и СП: по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении, фото размером 35х45 и документы об образовании.

Обратите внимание, что медицинское освидетельствование на этом этапе не предусмотрено. ВЛК будет проводиться позже – перед началом базовой военной подготовки. Юношей призывают не медлить, чтобы избежать административной ответственности.

Потребность в пополнении армии остается критической, рекрутинг добровольцев не перекрывает необходимые объемы. Вместе с тем руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сделал громкое заявление о мобилизации юношей в возрасте 18–25 лет , отметив, что принудительный призыв этой категории может уничтожить целое поколение и будущее государства.

Он подчеркнул, что по общему правилу мобилизационные мероприятия касаются исключительно граждан в возрасте от 25 до 60 лет, а привлечение младших юношей возможно только с их личного согласия.

В то же время действующее законодательство четко определяет, кто имеет законное право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения.

В частности, право на освобождение от призыва имеют студенты профессионально-технических, профессиональных вузов и высших учебных заведений, которые получают следующий уровень образования (выше предыдущего), а также интерны и докторанты. Отдельно защищены граждане, имеющие установленную инвалидность или признанные непригодными к службе по решению военно-врачебной комиссии.

