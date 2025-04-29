«Касается всех»: военный призвал мужчин и женщин проходить подготовку к службе

Подготовка к службе

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Украинцы, независимо от пола, должны пройти базовую военную подготовку, а также объединиться вокруг страны для ее защиты.

Такое мнение высказал командир 1 механизированного батальона 153 отдельной механизированной бригады Вадим Негробов.

Он заявил, что никакие так называемые «перемирия» с россиянами не приносят результатов, поскольку враг понимает только силу, поэтому украинцам нужно сплачиваться и проходить качественную подготовку.

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«Результат сегодняшнего дня — это то, что мы делали вчера. Мне, как и всем солдатам Вооруженных сил Украины, очень хочется, чтобы ни гражданское население, ни военнослужащие не погибали, не получали ранения, чтобы мы жили в мире и согласии. Но я в армии с 2014 года, и условное перемирие с россиянами во время Иловайска тоже было. К чему это привело? Начиная с тех пор все эти перемирия ни к чему не приводят», — заметил он.

Он отметил, что каждый мужчина и женщина должны проходить самоподготовку, независимо от того, их призовут, поскольку специальные навыки могут понадобиться даже на работе в тылу.

Ранее сообщалось, что в Украине готовятся к изменениям в правилах предоставления отсрочок от мобилизации для студентов.

Мы ранее информировали, что с 1 января по 31 июля юноши в Украине, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет призывников.