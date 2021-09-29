Касался и показывал половые органы: под Днепром 62-летний мужчина развращал соседских девочек

Касался и показывал половые органы: под Днепром 62-летний мужчина развращал соседских девочек

О приставаниях соседа девочки рассказали матери, а та заявила в полицию.

В Днепропетровской области 62-летний мужчина развращал малолетних соседок. Он приглашал детей к себе в гости, а там приставал.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х* Днепр".

В полицию 26 сентября обратилась жительница поселка Соленое Днепропетровской области и сообщила, что ее сосед развращает ее дочерей 9 и 11 лет.

Женщина рассказала, что 62-летний мужчина систематически приглашал детей в гости. Там он обнажал свои половые органы и касался ими к детям.

Об этом матери рассказали сами девочки.

Правоохранителями решается вопрос об избрании 62-летнему мужчине меры пресечения.

Напомним, что правоохранители задержали жителей Николаева и области. Их подозревают в создании, хранении и распространении детской порнографии.

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