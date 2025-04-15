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- Украина
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Каска энергетика «ДТЭК» и другие символы несокрушимости представляют Украину на EXPO 2025 в Японии.
Украина представила свой павильон на Всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке. Вместо традиционной экспозиции посетители увидели уникальный магазин, в котором ничего нельзя купить и зону устойчивости украинских бизнесов.
«13 апреля состоялось официальное открытие EXPO 2025 в Осаке с главной темой «Designing Future Society for Our Lives» (Создание будущего общества для нашей жизни). В выставке принимают участие более 160 стран, демонстрирующих собственные инновационные достижения. Украина благодаря поддержке правительства Японии и бизнес-партнеров открыла двери своего павильона «Не для продажи», презентуя собственное видение ценностей будущего», - отмечают организаторы украинского павильона.
Отмечается, что украинский павильон Not For Sale имеет форму магазина, в котором ничего нельзя купить. Вместо товаров представлено 18 предметов, каждый из которых символизирует человеческую ценность — свободу, достоинство, устойчивость и т.д.
В частности, на выставке была экспонирована каска от «ДТЭК», чьи энергетики возобновляют электроснабжение для миллионов людей под постоянными российскими обстрелами.
Также были представлены простреленная сирена Ajax, которая, несмотря ни на что, продолжает работать и защищать, колба нефти от крупнейшей нефтегазодобывающей компании Украины «Укрнафта», а также экспонаты от агропромышленного холдинга «Астарта».
Выставка продлится 6 месяцев с 13 апреля по 13 октября 2025 года в Осаке, Япония.