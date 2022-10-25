Каспаров и Маск поспорили из-за Украины: в ход пошла лексема "идиот"

Илон Маск обиделся на Гарри Каспарова из-за его высказывания о "нравственном идиотизме".

Илон Маск поспорил с Гарри Каспаровым из-за критики последнего его предложения по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Об этом стало известно благодаря соцсетям.

Так, шахматист и политик Гарри Каспаров в интервью одному из телеканалов возмутился "нравственным идиотизмом и геополитической слепотой людей, сидящих в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и рассказывающих Украине, как вести свои дела".

"Следствие является значительным, но Украина является возмещением этой стоимости. Если кто-то люди, которые находятся в комфорте своих помещений в Силиконском союзе, используя Украину, чтобы покончить с ними," says @Kasparov63 of @elonmusk. "It's moral idiocy and geopolitical blindness." pic.twitter.com/Iz2wnU2uDC — Squawk Box (@SquawkCNBC) October 24, 2022

Изобретатель и миллиардер Илон Маск воспринял эти слова в свой адрес и не замедлил ответить.

"Хотя Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. А у меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", ты, придурок", — написал Макс.

Он добавил, что сейчас живет у друзей.

While it's true that Kasparov je almost as good at playing chess as my iPhone, he is otherwise an idiot — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 24, 2022

Напомним, что ранее Илон Макс заверил, что Starlink в Украине будет работать даже без финансирования.

Ранее Маск заявил, что SpaceX отозвала обращение в Пентагон о финансировании работы Starlink в Украине.

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