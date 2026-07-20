"Кастинг" на главкома ВСУ? Зачем Зеленский встретился с топ-командирами

Встреча Зеленского с военными

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Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля провел серию отдельных встреч с командирами и руководителями разных составляющих сил обороны. Во время разговоров речь шла о ситуации на фронте, стратегии защиты Украины, развитии беспилотных технологий и взаимодействии с международными партнерами. Переговоры прошли на фоне слухов о возможных кадровых изменениях в высшем военном руководстве.

Подробности о встречах Владимира Зеленского с военными читайте в материале ТСН.ua.

Разговор с Владимиром Горбатюком

Президент сообщил, что встретился с руководителем Объединенных сил ВСУ Владимиром Горбатюком.

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Встреча Зеленского с Горбатюком

Обсуждаем стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с нашими партнерами. Ускоряем реализацию договоренностей о поставках. Содержательная встреча с Владимиром Горбатюком», — написал Зеленский.

Встреча Зеленского с Драпатым

Также глава государства провел разговор с заместителем начальника Генерального штаба Михаилом Драпатым.

Встреча с царапатым / © Офис президента Украины

«Благодарен за сегодняшний разговор — многие успели обсудить с Михаилом Драпатым. Важно, чтобы опыт всех составляющих сил обороны Украины применялся слаженно», — отметил Зеленский.

Отметим, что президент встречается с генералом уже второй раз через два дня.

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Белецкий и Оболенский

Отдельно Зеленский встретился с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Белецким.

«Как всегда, основательным был доклад по ситуации на направлении. Ценю и общий взгляд на перспективы Украины на фронте и стратегию действий», — сообщил он.

Еще одна встреча состоялась с командиром корпуса «Хартия» Игорем Оболенским.

«Поблагодарил Игоря Оболенского за развитие „Хартии“ и обсудили ключевые вопросы, требующие дополнительных решений. Конечно, технологичность наших сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов — это ключевой приоритет», — подчеркнул Зеленский.

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Доклад Олега Апостола

Президент также заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола.

«ДШВ ВСУ обеспечивают для Украины необходимые результаты. Благодарен также за видение более широкого развития ситуации на фронте и оценку ключевых угроз», — написал глава государства.

Слухи об отставке Сырского и актуальная информация: что известно от ОП

Отметим, что серия встреч Зеленского с военными состоялась на фоне распространения в Сети информации о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

В Офисе президента прокомментировали слухи о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

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Так советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин призвал не ожидать кадровых назначений уже 20 июля и посоветовал с осторожностью относиться к информации, которую распространяют анонимные телеграмм-каналы.

В то же время Генеральный штаб ВСУ ранее заявил, что Сырский и Гнатов продолжают выполнять свои обязанности, а решение об их увольнении может быть принято только указом президента Украины.

Напомним, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов также сделал заявление о «позиции общества по поводу последних внутренних изменений «. Он сказал, что его услышали, а ситуацию решают профессионально и в интересах государства.

Буданов также призвал украинцев сохранять спокойствие и не направлять агрессию друг против друга.

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Ранее речь уже шла о митингах в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского с требованиями вернуть Федорова, чтобы продолжить реформы в украинской армии.

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