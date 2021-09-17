Кастинги во всех крупных городах и тысячи онлайн-анкет: 24 претендентки на корону "Мисс Украина" отобраны

Кастинги во всех крупных городах и тысячи онлайн-анкет: 24 претендентки на корону "Мисс Украина" отобраны

Гости, пришедшие посмотреть на красавиц, которых отобрали для участия в конкурсе "Мисс Украина", поражены.

24 претендентки на корону "Мисс Украина" — наконец отобраны. На это ушло полгода. Организаторы провели кастинги во всех крупных городах. А еще — рассмотрели тысячи онлайн-анкет. Девушки должны быть в возрасте от 17 до 26 лет, свободно владеть английским, иметь натуральную красоту и заниматься благотворительностью.

Какие же они, эти украинки, которые подпали под все критерии, и почему одной конкурсантки — не хватает — 17 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Гости, пришедшие посмотреть на красавиц, которых отобрали для участия в конкурсе "Мисс Украина", поражены. Модели, студентки, маркетологи, танцовщицы, спортсменки, автогонщицы и екоактивистка. Все эти девушки прошли кастинги и собеседования. Были отобраны из тысяч претенденток. Сейчас участниц 24, двадцать пятую покажут 29 сентября во Львове с конкурса "Мисс Львов". Отмечают, что это не обязательно будет победительница, это может быть просто участница.

Девушек отбирали очень тщательно. Вероника — танцовщица родом из Львова. В 16-ть лет уехала в Америку. Говорит, вернулась в Украину именно потому, чтобы принять участие в конкурсе красоты. В прошлом году кастинг не прошла. Теперь похудела на 10 килограммов и оказалась на желаемом месте.

Марта — из Тернополя. Английский знает так идеально, что уверяет, уже готова ехать на международный конкурс. Училась в Канаде.

На выбор кандидаток влияло еще и участие в благотворительности. Марта, к примеру, уже долгое время ведет женские курсы саморазвития, а собранные средства передает на благотворительность.

А вот Ольга из Винницы занимается экологией. Поэтому убирала загрязненные пляжи в Индонезии.

Посмотреть на девушек пришел и основатель конкурса Сергей Матяш. Говорит, по сравнению с первыми девчачьими соревнованиями в начале Независимости, конкурс "Мисс Украина" очень изменился — к лучшему.

Мисс Украина: 24 претендентки на корону отобраны - какие они и почему одной конкурсантки не хватает

"Это зрелище сегодня в Украине заняло свою нишу", — отмечает он.

О том, что девушки благодаря конкурcу удачно выходят замуж, говорит, и 30 лет назад ходили слухи. Но Сергей призывает не обобщать.

"Да, есть девушки, которые вышли очень удачно замуж. Какие-то миллионеры, миллиардеры, президенты мелькают возле них, но в то же время могу назвать участниц конкурса, которые посвятили себя семье, у которых мужчины рядовые труженики", — говорит он.

Сам конкурс состоится в середине октября. Все это время девушки будут готовиться.

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