Касторовое масло для роз: как подкармливать для пышного цветения

Чем и как стимулировать рост роз, чем прикормить растение в мае, чтобы оно цвело целое лето.

Масло касторовое для роз

Подкормить розу, продлить ее цветение поможет касторовое масло. Эта нестандартная подкормка стимулирует формирование большого количества бутонов.

Действие касторового масла на розу отличается от действия минеральных удобрений. Касторка влияет на гормональный баланс таким образом, чтобы растение начинает само производить нужные для роста и цветения вещества. Касторовое масло является мощным стимулятором биогенного происхождения.

Правильно приготовленное удобрение с касторовым маслом следует вносить на стадии формирования бутонов и появления первых цветков, на этом этапе подкормки можно увеличить их количество. Если подкармливать касторовым маслом тогда, когда большинство бутонов распустились, цветы будут больше, пышнее и ярче.

Как правильно приготовить раствор для подкормки на основе касторового масла и как его применять

Для приготовления подкормки одну чайную ложку касторовое масло размешивают в одном литре воды, переливают в специальный разбрызгиватель и сразу можно использовать.

Перед тем, как применять касторовое масло, важно розу хорошо полить. Причем необходимо провести обильный полив не только почвы, но и все растение. Это делается для того, чтобы роза не получила химических ожогов из-за того, что касторовое масло очень активно.

После полива подождите около двух часов, чтобы розы набрались воды и только тогда начинайте опрыскивание. Опрыскивать растение нужно сверху вниз, не пропуская ни одного листика и бутона. Остатки раствора вылейте под куст розы.

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