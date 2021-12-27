Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Катались на санках и зашли на середину реки: подробности смерти двух детей в Кировоградской области

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Катались на санках и зашли на середину реки: подробности смерти двух детей в Кировоградской области

pixabay.com

По ее словам, один из усопших учился в 4 классе, другой — в 7.

В поселке Завалля Головановского района Кировоградской области утонуло двое парней. Дети вошли в середину реки и провалились под лед.

Об этом в комментарии "Суспильному" рассказала глава громады Людмила Прач.

По словам женщины, дети в тот день катались на санках. По неизвестным причинам они вышли на реку Южный Буг и провалились под лед.

"Сильных морозов у нас не было, лед был совсем тоненький, по нему нельзя было идти на середину реки, где течение и глубина. Они отошли далеко от берега. Там гуляли только дети и никто не мог им помочь", — говорит Людмила. Прач.

По ее словам, один из усопших учился в 4 классе, другой — в 7. Они были из благополучных семей.

"Папа одного мальчика работает водителем скорой помощи, мама была воспитательницей в школе-интернате. Другого воспитывала мама, но это две хорошие семьи", — добавила глава громады.

Напомним:

Читайте также:

[media type="video" id="387514711"

В Кропивницком школьница провалилась под лед и ее спас врач

В Кропивницком школьница провалилась под лед и ее спас врач
Следующая публикация