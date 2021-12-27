Катались на санках и зашли на середину реки: подробности смерти двух детей в Кировоградской области

Катались на санках и зашли на середину реки: подробности смерти двух детей в Кировоградской области

По ее словам, один из усопших учился в 4 классе, другой — в 7.

В поселке Завалля Головановского района Кировоградской области утонуло двое парней. Дети вошли в середину реки и провалились под лед.

Об этом в комментарии "Суспильному" рассказала глава громады Людмила Прач.

По словам женщины, дети в тот день катались на санках. По неизвестным причинам они вышли на реку Южный Буг и провалились под лед.

"Сильных морозов у нас не было, лед был совсем тоненький, по нему нельзя было идти на середину реки, где течение и глубина. Они отошли далеко от берега. Там гуляли только дети и никто не мог им помочь", — говорит Людмила. Прач.

По ее словам, один из усопших учился в 4 классе, другой — в 7. Они были из благополучных семей.

"Папа одного мальчика работает водителем скорой помощи, мама была воспитательницей в школе-интернате. Другого воспитывала мама, но это две хорошие семьи", — добавила глава громады.

Напомним:

В Кировоградской области на реке провалились под лед двое детей, 2009 и 2012 года рождения. Спасти их, к сожалению, не удалось.

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