Катались на велосипедах и не вернулись: в Николаевской области до утра разыскивали пропавших детей

В селе Людмиловка Вознесенского района вечером 11 мая 10-летний и 15-летний парни пошли кататься на велосипедах и не вернулись домой. Поиски детей продолжались до утра 12 мая.

Об этом сообщил глава Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

По словам Сергея Шайхета, к правоохранителям по поводу исчезновения обратилась мать одного из ребят.

"Жительница поселка Людмиловка сообщила, что ее 10-летний сын и его 15-летний товарищ пошли кататься на велосипедах, но домой ни один, ни другой не вернулся", — написал Сергей Шайхет.

Всю ночь продолжались поиски. Уже утром в 20 километрах от дома правоохранители заметили путешественников, которые ехали по обочине полевой дороги. Дети рассказали, что катались на велосипедах и заблудились.

Напомним, полиция Днепра объявила в розыск двух малолетних братьев, которые были изъяты из семьи и находились в местной больнице. Речь идет о 1-летнем Эльдаре Панченко и 5-летнем Петре Кузьменко.

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