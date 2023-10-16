Катар помог Украине вернуть 4 похищенных россиянами детей: что о них известно

В частности, в Житомирскую область возвращается 2-летний малыш, который был похищен россиянами в возрасте шести месяцев.

Россия согласилась освободить четырех украинских детей в возрасте от 2 до 17 лет и разрешить вернуться к своим семьям на Родине. Свое согласие страна-агрессор предоставила при посредничестве Катара.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информированного чиновника.

Как удалось вернуть украинских детей

Сообщается, что переговоры с Россией о возвращении детей продолжались несколько месяцев. А роль Катара появилась по просьбе украинского правительства.

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По словам анонимного чиновника, двое украинских детей уже вернулись к родственникам, а еще двое воссоединятся с семьями в ближайшие дни.

Так, дети прошли через посольство Катара в Москве и разными маршрутами поехали домой. Некоторые направлялись или должны были ехать из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Другие – через Беларусь.

Поездка была организована с участием нескольких видов транспорта, среди которых дипломатический конвой, поезд и частный чартерный самолет через Катар.

"Мы приветствуем сегодняшние положительные новости о воссоединении детей со своими семьями в Украине благодаря посредническим усилиям Катара", — заявила госминистр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва Аль-Хатер.

Она добавила, что в последние недели официальные лица Катара вели "постоянный диалог с нашими украинскими и российскими коллегами".

Четверо украинских детей, о которых идет речь, являются первыми освобожденными с участием Катара. По словам катарского чиновника, если все пойдет гладко, это может проложить путь для возвращений в Украину и других детей.

Что известно об освобожденных украинских детях

Издание сообщило, что просмотрело фотографии украинских детей от катарского информационного агентства. На снимках изображен молодой парень с размытым лицом, сидящий между своей бабушкой и уполномоченной по правам ребенка РФ Марией Львовой-Беловой.

На других снимках видно, как этот парень обнимает и жмет руку катарскому дипломату.

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На фото также зафиксирован 2-летний малыш, который вернется в Житомирскую область. Ребенку было всего 6 месяцев и он находился в больнице, когда Россия устроила полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Тогда малыш потерял связь со своей матерью. Малыш с мамой воссоединились в России и, как ожидается, на этой неделе поедут в Украину.

Детали о том, как и когда ребенок был передан под опеку России, неизвестны. Однако напомним, что российские захватчики захватили некоторые части Житомирщины в первые недели полномасштабной войны, прежде чем были вынуждены отступить.

Также недавно воссоединился со своей бабушкой 7-летний мальчик, находившийся в российском детском доме. Бабушка приехала за ним в РФ через Эстонию, и сейчас родные возвращаются в Украину. Однако в России под стражей остается мама мальчика, которую арестовали там. Когда и почему ее задержали, неизвестно.

В группу также входит 9-летний мальчик, находившийся с бабушкой и дедушкой в Херсонской области, когда оккупанты вторглись и захватили эту территорию. Ожидается, что ребенок вернется в Украину 18 октября.

Еще одна несовершеннолетняя – 17-летняя девушка, чья семья не смогла приехать в Россию, чтобы ее забрать, – также воссоединится со своими родственниками 18 октября.

К слову, 9 октября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что с оккупированных территорий региона на свободные территории Украины удалось вернуть еще девять детей в возрасте от 5 до 14 лет.

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