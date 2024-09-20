Катастрофа F-16 в Украине: названа вероятная причина — Breaking Defense

Ранее такие случаи не привлекали внимания, об этих инцидентах заговорили только после потери истребителя.

Недавняя катастрофа американского истребителя F-16 в Украине, в которой погиб украинский летчик Алексей Месь, могла быть вызвана осколками сбитой российской ракеты.

Об этом сообщает издание Breaking Defense.

В издании напомнили, что крушение истребителя произошло во время массированной ракетно-дроновой атаки России, когда самолеты F-16 уничтожали воздушные цели вместе с системами Patriot и другими наземными батареями ПВО.

Одним из возможных сценариев развития событий, обсуждаемых в украинском оборонном ведомстве, является то, что F-16 случайно пролетел сквозь облако осколков после успешного перехвата и уничтожения одной из российских ракет.

Эти осколки могли повредить двигатель и другие части самолета, вызвав его разрушение. Пилот Месь, вероятно, погиб, не успев катапультироваться.

В то же время, в издании со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве отметили, что это якобы не первый украинский самолет, разбившийся по этой причине.

Вероятно, Воздушные силы потеряли от осколков сбитых ракет два МиГ-29 и два самолета СУ. Ранее такие случаи не привлекали внимания, об этих инцидентах заговорили только после потери истребителя F-16.

Напомним, украинские Воздушные силы потеряли истребитель F-16, разбившийся в авиакатастрофе в понедельник, 26 августа. Это произошло при отражении массированной комбинированной атаки ракетами и дронами. В бою погиб пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

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