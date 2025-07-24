Катастрофа истребителя Mirage-2000: специалист обратил внимание на важный фактор

Истребитель Mirage-2000 / © AFP

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Катастрофа истребителя Mirage-2000, который разбился на Волыни, не может быть связана с возрастом самолета. Все его агрегаты и системы заменяются, когда их ресурс исчерпывается.

Такое объяснение сделал летчик-испытатель Александр Лиходид в комментарии телеканалу «Киев24».

«В самолете у каждого его агрегата, системы есть свой ресурс — то есть это определенное количество времени, в течение которого эта система или агрегат работают надежно», — отметил он.

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По словам специалиста, у каждого самолета независимо от его возраста есть два состояния: он исправен или неисправен. Перед вылетом его исправность тщательно проверяется.

«В воздух самолет выпускается исправным, то есть у него все системы, агрегаты, оружие, подвески — все в рабочем состоянии. И у него есть запас ресурса», — пояснил Лиходид.

При этом, как отметил специалист, существует много факторов, которые могут повлечь отказ бортовой техники. Над выяснением причин работает специально созданная комиссия специалистов.

Лиходид выразил надежду, что к работе над установлением причин катастрофы присоединятся французы — представители производителя самолета.

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Как сообщалось ранее, авиакатастрофа с Mirage-2000 произошла вечером 22 июля.

По предварительным данным, после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал и утонул среди болотистой местности. Пилот вовремя катапультировался.

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, что авиакатастрофа истребителя Mirage-2000 могла быть вызвана резким маневром.