Катастрофа самолета Су-24М в Хмельницкой области: начато расшифровку «черного ящика», новые детали (фото)

Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области: / © Офис Генерального прокурора

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Накануне, вечером 16 июня, бомбардировщик Су-24М разбился в Шепетовском районе Хмельницкой области. Погибли оба пилота. Начата расшифровка «черного ящика».

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и ДБР.

Следователи расследуют обстоятельства авиакатастрофы военного самолета. Уже начато досудебное расследование по факту трагедии. Предварительная правовая квалификация — «нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия».

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Что известно об авиакатастрофе

«По предварительной информации, авиакатастрофа произошла около 19:00 вблизи одного из населённых пунктов области. Установлено, что выполнение полета происходило по боевому распоряжению», — сообщили в Государственном бюро расследований.

В результате аварии погибли два члена экипажа — 23-летний и 55-летний пилоты. Один из погибших был мобилизован 24 февраля 2022 года среди первых добровольцев. Другой избрал профессию военного еще в 2019 году.

Расследование падения Су-24М

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. В частности, техническое состояние бомбардировщика, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.

На месте событий был изъят «черный ящик» для проведения экспертизы. Следователи также изымают бортовой журнал самолета, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме и другую разрешительную документацию для проведения полетов.

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Авиакатастрофа Су-24М - фото

Падение Су-24М в Хмельницкой области. / © Офис Генерального прокурора

Катастрофа Су-24М унесла жизни двух пилотов. / © Государственное бюро расследований

Су-24М разбился в Хмельницкой области. / © Государственное бюро расследований

Су-24М разбился в Хмельницкой области. / © Государственное бюро расследований

Напомним, вечером 16 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Хмельницкой области упал военный самолет. Разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ПС ВСУ. Погиб майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Воздушные силы подтвердили крушение бомбардировщика.

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