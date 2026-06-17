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Катастрофа самолета Су-24М в Хмельницкой области: начато расшифровку «черного ящика», новые детали (фото)
Падение украинского бомбардировщика в Хмельницкой области унесло жизни двух пилотов.
Накануне, вечером 16 июня, бомбардировщик Су-24М разбился в Шепетовском районе Хмельницкой области. Погибли оба пилота. Начата расшифровка «черного ящика».
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и ДБР.
Следователи расследуют обстоятельства авиакатастрофы военного самолета. Уже начато досудебное расследование по факту трагедии. Предварительная правовая квалификация — «нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия».
Что известно об авиакатастрофе
«По предварительной информации, авиакатастрофа произошла около 19:00 вблизи одного из населённых пунктов области. Установлено, что выполнение полета происходило по боевому распоряжению», — сообщили в Государственном бюро расследований.
В результате аварии погибли два члена экипажа — 23-летний и 55-летний пилоты. Один из погибших был мобилизован 24 февраля 2022 года среди первых добровольцев. Другой избрал профессию военного еще в 2019 году.
Расследование падения Су-24М
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. В частности, техническое состояние бомбардировщика, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.
На месте событий был изъят «черный ящик» для проведения экспертизы. Следователи также изымают бортовой журнал самолета, журнал учета медицинского осмотра экипажа, журнал руководителя полетов на аэродроме и другую разрешительную документацию для проведения полетов.
Авиакатастрофа Су-24М - фото
Напомним, вечером 16 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Хмельницкой области упал военный самолет. Разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ПС ВСУ. Погиб майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко. Воздушные силы подтвердили крушение бомбардировщика.