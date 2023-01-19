Катастрофа в Броварах: спасатель приехал на место падения, где была его беременная жена с сыном

Мужчина увидел припаркованную рядом машину жены и понял, что она как раз привезла ребенка в садик.

В Броварах во время авиакатастрофы вертолета спасатель приехал на место трагедии в то время, когда в садике была его беременная жена с маленьким сыном.

Жуткую историю со счастливым для этой семьи финалом рассказали в эфире общенационального телемарафона.

Папа Дмитрия Артем работает спасателем. В тот страшный день он как раз был на смене. Приехав на место трагедии, мужчина увидел припаркованную возле детсада машину жены.

"Я очень переживал, бегал, искал их. Не мог долго найти", – рассказывает Артем.

Однако, как оказалось, коллега спасатели по работе узнал жену и сына своего товарища и увез их в часть ГСЧС.

"Я помню его слова, когда он нас увидел: "Боже, вы живы", – вспоминает жена.

Жители соседних домов рассказывают, что в первые секунды аварии поначалу подумали о вражеском беспилотнике "шахид".

Во время трагедии оперативно отреагировали воспитатели садика. Одну из них – Елену – отбросило взрывной волной. Несмотря на удар, она смогла подняться и вывести детей из пожара.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. В катастрофе погибло высшее руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них – 1 ребенок. Маленькая Милана погибла вместе с мамой.

Местный житель Николай Антонов, приведший утром 18 января в детсад своего сына, рассказал о первых секундах катастрофы, когда часть вертолет влетела в садик.

ТСН.ua напомнил читателям о семи крупнейших авиакатастрофах времен независимости Украины - от Скниловской трагедии до Броваров.

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