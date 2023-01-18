Катастрофа в Броварах: в результате трагедии погибла мама с ребенком (фото)

Муж этого трагического утра потерял жену и дочь.
Сегодня, 18 января, во время трагедии погибла в Броварах погибла мама с ребенком – Елена Пономаренко и маленькая Милана
Об этом в соцсетях сообщили родственники женщины.
У погибшей остались смущенный мужчина и еще одна дочь.
"Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой. У Александра осталась еще дочь", – написала в Instagram Анна Волкова.
Напомним, утром 18 января в Броварах под Киевом рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет.
По окончательным данным, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок.
В катастрофе погибло высшее руководство МВД: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф МВД Николай Анацкий.
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