Катастрофа в Броварах: в результате трагедии погибла мама с ребенком (фото)

Муж этого трагического утра потерял жену и дочь.

Сегодня, 18 января, во время трагедии погибла в Броварах погибла мама с ребенком – Елена Пономаренко и маленькая Милана

Об этом в соцсетях сообщили родственники женщины.

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

У погибшей остались смущенный мужчина и еще одна дочь.

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

"Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой. У Александра осталась еще дочь", – написала в Instagram Анна Волкова.