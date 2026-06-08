Катастрофа в Черном море: на побережье обнаружили десятки мертвых дельфинов

В Черном море массово погибают дельфины

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Экоцид дельфинов в Черном море приобретает катастрофические масштабы. Невиданные и горькие последствия экоцида, вызванного РФ в Украине, увеличиваются каждый день. Еще 6 июня сообщалось, что на берег вынесло 22 погибших дельфина. За выходные еще 15 мертвых дельфинов обнаружили у берегов.

Об этом сообщают в Национальном парке «Тузлівські лимани».

Россияне убивают дельфинов в Черном море: экоцид обостряется

«6–7 июня при обследовании следующих 12 км побережья в нацпарке и 1 км прилегающей к нацпарку территории обнаружено еще 15 мертвых китообразных. Единственная и бесспорная первопричина этого ужаса — война», — пишут в Национальном парке.

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Из-за полномасштабной войны РФ против Украины экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянные бомбардировки, взрывы мин, ракеты и использование мощных сонаров военных кораблей планомерно уничтожают фауну и флору Черного моря.

Черноморские китообразные столкнулись с комплексным истреблением. Нагрузка на Черное море достигла критического предела, особенно северо-западная часть моря.

«Популяции уникальных черноморских китообразных ежедневно теряют свою жизнеспособность, иммунитет и генетический потенциал к возрождению», — пишут специалисты.

Если не остановить РФ, мир может лишиться обитателей Черного моря навсегда.

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Специалисты парка «Тузлівські лимани» фиксируют каждый случай гибели животных. Ведь это не последствия войны, а целенаправленный экоцид и преступление против природы.

Экологическая катастрофа в Черном море: последние новости

Напомним, россияне за годы полномасштабного вторжения устроили экоцид Черного моря, нанеся катастрофический ущерб его флоре и фауне. Мощные взрывы, ракетное топливо и нефтепродукты, а также подрыв дамбы Каховской ГЭС привели к гибели около 50 тысяч дельфинов, уничтожению половины популяции мидий на одесском побережье и массовой гибели молодняка рыб во время нереста.

На данный момент негативное влияние несколько уменьшилось после того, как ВСУ отогнали вражеские корабли от украинских берегов: стихли эхолокаторы подлодок, почти прекратились пуски ракет с воды, а к берегам начали возвращаться дельфины.

Спутниковые данные фиксируют тенденцию к улучшению состояния морской биоты, однако ученые все еще вынуждены работать только с берега и не могут полноценно исследовать открытое море или зону вокруг острова Змеиный.

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Чтобы спасти китообразных, ученые предлагают создать большую резервацию площадью 3 тысячи квадратных километров, где будут запрещены рыболовство и браконьерство. Кроме того, одесские специалисты инициировали включение пункта о влиянии войны на акваторию в морскую стратегию ЕС, чтобы получить возможность проводить масштабные исследования не только в украинской части моря.

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