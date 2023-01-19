Катастрофа вертолета в Броварах: четверо детей находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии

В Нацполиции сообщили о состоянии пострадавших после крушения вертолета с руководством МВД в Броварах.

После трагического падения вертолета, в котором находилось руководством МВД Украины, возле детского сада в Броварах в ожоговом центре в Киеве на стационарном лечении до сих пор находятся четыре ребенка, их состояние стабильно тяжелое.

Об этом сообщила на брифинге в четверг, 19 января, представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

По ее словам, кроме 14 погибших в авиакатастрофе, известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – дети. Семь детей уже получили необходимую медицинскую помощь в больнице и находятся дома.

Также в Броварской центральной районной больнице на стационарном лечении находятся четверо взрослых, их состояние здоровья удовлетворительное.

Расследованием инцидента занимается межведомственная следственная группа.

"Следователи полиции вовлечены в это расследование, они помогают всеми возможными и имеющимися средствами. Однако основное расследование проводит Служба безопасности Украины", — подчеркнула Марьяна Рева.

Она отметила, что полицейские на месте получили информацию от более чем 300 очевидцев. Кроме того, провели поквартирные обходы.

"В общей сложности в рамках этих обходов мы опросили более двух тысяч человек. Все эти материалы, а также фото и видео, которое мы получили от очевидцев события, будут аккумулированы, проанализированы и оперативно переданы соответствующему правоохранительному органу, проводящему расследование", – сообщила Марьяна Рева.

На месте происшествия работало 5 следственно-оперативных групп.

Пресс-секретарь Нацполиции еще раз подтвердила, что на борту разбившегося в Броварах вертолета находились 10 человек: трое членов экипажа (Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов), министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин, государственный секретарь Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников министра – Михаил Павлушко и Андрей Маринченко, а также фотограф Николай Анацкий. Все они погибли.

Напомним, ТСН.ua собрал официальные комментарии и мнения экспертов относительно причин трагедии в Броварах.

Читайте также: