Катастрофа военных самолетов в Житомирской области: началось расшифровка черных ящиков

Следствие также начало по делу восемь экспертиз и опросило 30 свидетелей.
По делу об авиакатастрофе в Житомирской области следствие начало расшифровку черных ящиков двух столкнувшихся 25 августа учебно-боевых самолетов.
Об этом советница по коммуникации Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".
"На сегодняшний день стало известно, что будет проводиться внутреннее расследование штабом Воздушных сил — почему произошел этот инцидент во время вылета учебно-боевых самолетов", — сказала Сапьян.
Она также сообщила, что уже началась расшифровка черных ящиков (бортовых самописцев) самолетов.
Особое внимание следователи уделят работе части механизмов самолетов, то есть их техническим характеристикам.
Начались 8 экспертиз
Представительница ДБР также проинформировала, что по делу об авиакатастрофе в Житомирской области началось восемь экспертиз.
"(Экспертизы – ред.) должны доказать: либо самолеты были неисправны, либо это была ошибка пилотов, либо это было нарушение при организации совершения полетов", – рассказала Сапьян.
Она добавила, что ожидается и начало судебно-медицинских экспертиз.
На сегодняшний день по делу опрошено уже около 30 свидетелей. Это и гражданские, и вовлеченные в полеты, и те, кто в день катастрофы находился на рабочем месте.
Напомним, 25 августа в небе над Житомирщиной столкнулись два украинских учебно-боевых самолета L-39. А в авиакатастрофе погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины".
В ДБР рассматривают три версии причин авиакатастрофы.
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