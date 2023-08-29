Катастрофа военных самолетов в Житомирской области: началось расшифровка черных ящиков

Следствие также начало по делу восемь экспертиз и опросило 30 свидетелей.

По делу об авиакатастрофе в Житомирской области следствие начало расшифровку черных ящиков двух столкнувшихся 25 августа учебно-боевых самолетов.

Об этом советница по коммуникации Госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

"На сегодняшний день стало известно, что будет проводиться внутреннее расследование штабом Воздушных сил — почему произошел этот инцидент во время вылета учебно-боевых самолетов", — сказала Сапьян.

Она также сообщила, что уже началась расшифровка черных ящиков (бортовых самописцев) самолетов.

Особое внимание следователи уделят работе части механизмов самолетов, то есть их техническим характеристикам.

Начались 8 экспертиз

Представительница ДБР также проинформировала, что по делу об авиакатастрофе в Житомирской области началось восемь экспертиз.

"(Экспертизы – ред.) должны доказать: либо самолеты были неисправны, либо это была ошибка пилотов, либо это было нарушение при организации совершения полетов", – рассказала Сапьян.

Она добавила, что ожидается и начало судебно-медицинских экспертиз.

На сегодняшний день по делу опрошено уже около 30 свидетелей. Это и гражданские, и вовлеченные в полеты, и те, кто в день катастрофы находился на рабочем месте.

Напомним, 25 августа в небе над Житомирщиной столкнулись два украинских учебно-боевых самолета L-39. А в авиакатастрофе погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр Воздушных Сил ВС Украины".

В ДБР рассматривают три версии причин авиакатастрофы.

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