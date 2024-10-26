"Катастрофически не хватает людей": эксперт о наступлении врага на Селидово

Русские захватили значительную часть Селидова. А сил обороны пока катастрофически не хватает людей, чтобы сдерживать наступательные действия врага.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, все логистические пути из Селидового перерезаны или находятся под огневым контролем врага, что очень сильно ухудшает логистику.

"Я услышал очень удачное сравнение, что сейчас действия Российской Федерации в Селидово можно сравнить с большим количеством тараканов, которых мы пытаемся убить. Кого-то мы успели убить физически, а какое-то количество этих насекомых успела скрыться, мы их не достали, и на следующее время мы уже имеем тысячу этих тараканов, а еще дальше — две тысячи. Так сейчас действуют россияне" , — говорит эксперт.

Несмотря на то, что продвижение и оплачивается ценой жизней россиян, но, к сожалению, оно успешно, подытожил эксперт:

"И таким образом Селидово постепенно, к большому сожалению, переходит под контроль Российской Федерации. Очень похоже на то, что это может быть угледарский вариант. Но как там ситуация дальше будет разворачиваться, сегодня мы увидим, но тенденция, к сожалению, негативная", – указано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ситуация в городе Селидово Донецкой области критическая. оккупанты зашли непосредственно в населенный пункт, где продолжаются бои. ВСУ могут оставить свои позиции.

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