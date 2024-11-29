Катастрофического сценария удается избежать: в Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы в стране

Россияне пытаются лишить Украину атомного поколения, сознательно атакуя важные для функционирования подстанции.
Энергетикам удалось сохранить целостность энергосистемы и обеспечить ее стабильную работу. Потому катастрофического сценария в энергосистеме Украины после массированных обстрелов России нет.
Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.
"Оперативно были приняты меры по локализации последствий после 11 массированных обстрелов. От аварийных отключений перешли к графикам почасовых отключений, которые применяются для сбалансирования энергосистемы", — отметил Колесник.
Он добавил, что энергетики вместе со специалистами ГСЧС максимально быстро начинают восстановительные работы, чтобы как можно скорее возвращать энергоснабжение потребителям.
Напомним, Украина будет ограничена в генерирующих мощностях по меньшей мере на три-четыре года, считают эксперты.
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