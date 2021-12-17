В Эпицентре рассказали, кто сделал горящую дыру в рекламном борде компании

Накануне в сети обнародовали фото горящего рекламного борда Эпицентр с огромной дырой.

Как сообщал телеграмм-канал Киев Оперативный, рекламный борд горел на проспекте Академика Палладина вблизи торговых центров Эпицентр и Lavina Mall. Рядом с местом происшествия были замечены автомобили патрульной полиции и столичных пожарных.

Пользователи телеграмм-каналов предполагали, что подобные повреждения могли вызвать падение метеорита или другого неизвестного летающего объекта.

Однако в пресс-службе группы компаний Эпицентр заявили, что никакой катастрофы на пр-те Палладина не произошло, а горящий борд являлся лишь декорацией для съемок рекламного видеоролика к новогодним праздникам.

По сюжету этой рекламы, сани Святого Николая выходят из строя во время полета, врезаются в рекламный борд и падают неподалеку от Эпицентра. Понимая, что из-за аварии праздник находится под угрозой, Святой Николай спешит в торговый центр. Там он находит все необходимые подарки и благодаря службе доставки успевает развезти их всем украинским семьям.

Таким образом, накануне сезона праздников в компании хотели еще раз напомнить, что в сети торговых центров Эпицентр можно приобрести все необходимое к Новому Году. В том числе подарки, бытовую технику и электронику, а также посуду и продукты для праздничного стола.