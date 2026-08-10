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- Украина
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«Катают туда-сюда»: в «Новой почте» объяснили задержки посылок после российских ударов
Из-за вражеских ударов по центральным сортировочным хабам «Новая почта» вынуждена была оперативно изменить логистические схемы по всей стране.
«Новая почта» предупредила украинцев о возможных задержках с доставкой посылок из-за российских ударов по ее логистической инфраструктуре.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Один из пользователей спросил в Threads, зачем его посылку «катают туда-сюда».
В ответ компания подтвердила, что некоторые посылки действительно могут доставляться с задержкой.
«Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке», — отметила пресс-служба.
В компании объяснили, что из-за форс-мажорных обстоятельств часть логистических маршрутов пришлось временно изменить.
«Чтобы доставка не останавливалась, мы задействовали резервные пути и дополнительные сортировочные центры. Именно поэтому отправки могут проходить через промежуточные локации, ранее не использовавшиеся для стандартных маршрутов. Это вынужденное и временное решение, цель которого — несмотря на все доставить посылки как можно быстрее и невредимее», — добавили в компании.
Напомним, что 5 августа в Житомирской области российская ракета убила 20-летнего работника «Новой почты», который только недавно женился и стал отцом.
Ранее сообщалось, что в Павлограде «Бандероль» убила работниц «Укрпочты» и разрушила сортировочное депо.