Катаются туда-сюда: в Германии пожаловались на "социальный туризм" украинцев

Оппозиция Германии возмутилась тем, что большое количество украинцев, зарегистрировавшихся как беженцы, пересекают границу по несколько раз.
Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" назвал это "социальным туризмом".
Об этом он сказал в эфире Bild TV, сообщает RND.
"Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – сказал Мерц.
Мерц отметил, что сначала беженцы из Украины имели право на помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, а с июня они еще стали получать базовую помощь безработным. Оппозиционер также выразил опасения из-за наплыва уклоняющихся от мобилизации россиян и выступил "категорически против" таких шагов.
Своими заявлениями Мерц вызвал волну возмущения у немецких политиков.
"Разговоры о социальном туризме разрушают социальную сплоченность, которая была у нас до сих пор, когда мы поддерживали Украину и принимали беженцев", — обвинил политика СДПГ и глава комитета по иностранным делам Майкл Рот.
Бывшего посла Украины Андрея Мельника ошеломили заявления немецкого оппозиционера. "Откуда этот дешевый популизм? Откуда это бред о якобы "социальном туризме" украинских беженцев?", — спросил он. По словам бывшего посла, люди имеют право когда-угодно посещать свою Родину.
Напомним, в Луганской области оккупанты начали мобилизацию врачей.
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