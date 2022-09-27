Катаются туда-сюда: в Германии пожаловались на "социальный туризм" украинцев

Оппозиция Германии возмутилась тем, что большое количество украинцев, зарегистрировавшихся как беженцы, пересекают границу по несколько раз.

Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" назвал это "социальным туризмом".

Об этом он сказал в эфире Bild TV, сообщает RND.

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"Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – сказал Мерц.

Мерц отметил, что сначала беженцы из Украины имели право на помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, а с июня они еще стали получать базовую помощь безработным. Оппозиционер также выразил опасения из-за наплыва уклоняющихся от мобилизации россиян и выступил "категорически против" таких шагов.

Своими заявлениями Мерц вызвал волну возмущения у немецких политиков.

"Разговоры о социальном туризме разрушают социальную сплоченность, которая была у нас до сих пор, когда мы поддерживали Украину и принимали беженцев", — обвинил политика СДПГ и глава комитета по иностранным делам Майкл Рот.

Бывшего посла Украины Андрея Мельника ошеломили заявления немецкого оппозиционера. "Откуда этот дешевый популизм? Откуда это бред о якобы "социальном туризме" украинских беженцев?", — спросил он. По словам бывшего посла, люди имеют право когда-угодно посещать свою Родину.

Напомним, в Луганской области оккупанты начали мобилизацию врачей.

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