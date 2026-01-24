Каток на дорогах и ледяной дождь: синоптик дал тревожный прогноз

Каток на дорогах / © facebook.com

Украинцы еще не перезимовали и самый сложный в погодном отношении сезон продолжается. В ближайшие несколько дней атмосфера это будет пытаться подтвердить. С понедельника, 26 января, активные атлантические циклоны принесут потепление, сопровождаемое опасными погодными явлениями: от мокрого снега до ледяного дождя.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в Facebook.

В воскресенье, 25 января, погода еще существенно не изменится: временами снег, на дорогах гололедица на фоне умеренных морозов. Температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

А уже с понедельника, 26 января, по данным синоптика, усилится влияние активных атлантических циклонов. Заряженные теплом и влажной Гольфстрима вихри с атмосферными фронтами предопределят в Черкасской области: снег, мокрый снег с переходом в ледяной дождь и дождь. Снежный покров существенно уменьшится, местами взойдет полностью.

Конечно, при таком миксе осадков на охлажденную землю усилятся гололедные явления. Температурный фон постепенно повысится: ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Комфортной такую погоду трудно назвать: усиленный ветер и повышенная влажность воздуха будут значительно усиливать чувство холода.

Каток на дорогах и тротуарах будет усложнять движение транспорта и пешеходов. Дорожным и коммунальным службам придется усиленно работать.

На водных объектах области вследствие волны тепла ожидаем ослабление ледовых явлений. Еще раз подчеркиваем выходить на лед крайне опасно.

По предварительным прогностическим расчетам, Черкасская область на ближайшую рабочую неделю переходит в однообразную, облачную и ветреную погоду с почти ежедневными осадками.

«Насколько долгим будет господство Атлантики — вопрос открытый. Если в конце недели ослабнет циклоническая активность над севером Европы, арктический холод может снова вернуться в Черкасскую область. До весны еще 5 понедельников! Продолжение следует», — резюмировал синоптик.

Карта погоды

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие выходные, 24-25 января, в Украине изменятся погодные условия: вернется влажная и теплая европейская зима.