Каторжно работает на СТО и имеет сильное чувство справедливости: товарищ мужчины с гранатой рассказал подробности о его жизни

Товарищ Владимира Прохнича приехал к зданию Кабмина и за 10 минут уговорил мужчину сдаться полиции.
Друг мужчины, который угрожал взорвать Кабмин, рассказал о нелегких испытаниях жизни, через которые прошел злоумышленник. Военную службу он закончил несколько лет назад, а сейчас работает на СТО.
Несмотря на различные сложности, ветеран АТО, Владимир Прохнич имеет сильный дух и обостренное чувство справедливости, считает его друг, волонтер Василий Олексюк. Именно он проводил переговоры со злоумышленником и за 10 минут уговорил его не подрывать гранату.
Об этом Олексюк рассказал журналистам на брифинге полиции.
"Человек, который имеет очень сильный дух и большое такое... обостренное чувство справедливости. Возможно, где-то, учитывая его ранения и сегодняшний бытовой уровень жизни... Я некоторые вещи знаю. Если у человека нет за спиной какого-то блага, жилья или еще чего. он работает, он не просит деньги, он каторжно работает на станции технического обслуживания (СТО или "автосервис". — Ред.). он не пошел никуда попрошайничать", — рассказал он о Прохниче.
По словам товарища, ветеран АТО закончил службу несколько лет назад. Иногда обращался в реабилитационные центры для воинов АТО за помощью. Выручали иногда и материально, говорит Олексюк.
Напомним:
- 4 августа, около 10:00 в здание Кабмина прорвался человек с гранатой, выдернул чеку и угрожал взорвать предмет. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".
- Впоследствии правоохранители задержали его. В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, перекрыли для движения транспорта.
- Предварительно известно, что злоумышленника зовут Владимир Прохнич, он был сапером в батальоне "Айдар" и имеет контузию, а также в 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.
- В полиции рассказали, что Прохнич пошел на преступление из-за "жизненные события". Мужчину будут судить по 4 статьям Уголовного кодекса, в частности по статье 147 "захват заложников". Ему грозит до 15 лет за решеткой.