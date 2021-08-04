Каторжно работает на СТО и имеет сильное чувство справедливости: товарищ мужчины с гранатой рассказал подробности о его жизни

Каторжно работает на СТО и имеет сильное чувство справедливости: товарищ мужчины с гранатой рассказал подробности о его жизни

Товарищ Владимира Прохнича приехал к зданию Кабмина и за 10 минут уговорил мужчину сдаться полиции.

Друг мужчины, который угрожал взорвать Кабмин, рассказал о нелегких испытаниях жизни, через которые прошел злоумышленник. Военную службу он закончил несколько лет назад, а сейчас работает на СТО.

Несмотря на различные сложности, ветеран АТО, Владимир Прохнич имеет сильный дух и обостренное чувство справедливости, считает его друг, волонтер Василий Олексюк. Именно он проводил переговоры со злоумышленником и за 10 минут уговорил его не подрывать гранату.

Об этом Олексюк рассказал журналистам на брифинге полиции.

"Человек, который имеет очень сильный дух и большое такое... обостренное чувство справедливости. Возможно, где-то, учитывая его ранения и сегодняшний бытовой уровень жизни... Я некоторые вещи знаю. Если у человека нет за спиной какого-то блага, жилья или еще чего. он работает, он не просит деньги, он каторжно работает на станции технического обслуживания (СТО или "автосервис". — Ред.). он не пошел никуда попрошайничать", — рассказал он о Прохниче.

По словам товарища, ветеран АТО закончил службу несколько лет назад. Иногда обращался в реабилитационные центры для воинов АТО за помощью. Выручали иногда и материально, говорит Олексюк.

Напомним:

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