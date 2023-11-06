Кауфмана тайным решением суда выпустили из СИЗО, — Гутовская

Высший антикоррупционный суд так и не предоставил комментарий о решении об изменении меры пресечения бизнесмену Борису Кауфману.

Об этом сообщила директор и мажоритарный владелец акций английской компании WWRT Ольга Гутовская, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, до сих пор нет реакции ВАКС или господина Шкодина (судьи, выпустившего Кауфмана из-под стражи. — Ред.) на то, что произошло 1 ноября. Довольно странным образом не было заседания. Господин Шкодин, на сколько я понимаю, не правда ли?" провел заседание, не была ли общественность допущена в зал суда, и, к сожалению, насколько мне известно, до сих пор нет комментария ни господина Шкодина, ни ВАКС.Я надеюсь, что этот вопрос будет каким-то образом решен и общественность получит ответы на эти, на мое мнение, вполне уместны вопросы", — отметила она.

По ее словам, было бы целесообразно дать какой-то комментарий или судьи, или ВАКС для того, чтобы общественность понимала, почему это заседание не было проведено, или почему он был проведен без допущения общественности.

Гутовская не дает оценки действиям конкретного судьи, не имея данных обо всех обстоятельствах, почему так произошло.

Ее также спросили, отсутствует ли сторона защиты на запланированном провозглашении определения об изменении меры пресечения Кауфману, означает, что их проинформировали.

"Мне трудно делать какие-то категорические выводы, но действительно я думаю, что вы правы в ваших предположениях и тот факт, что ни господин Кауфман, ни его защита и, скажем, группа поддержки, не прибыли в суд, наталкивает на определенные размышления", – подытожила Гутовская.

Как сообщалось, речь идет о деле завладения стратегическим объектом — одесским аэропортом и доходом от его деятельности.

Кауфман был в следственном изоляторе с 7 сентября.

Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.