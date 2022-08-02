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Казахстан – искусственно созданное государство и Грузия – часть РФ: что такого написал в своем посте, который потом убрали, Дмитрий Медведев

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Казахстан – искусственно созданное государство и Грузия – часть РФ: что такого написал в своем посте, который потом убрали, Дмитрий Медведев

Фото: Associated Press

Российский политик Дмитрий Медведев оказался в эпицентре скандала.

Он обвинил Казахстан в геноциде россиян и заявил, что Грузия должна быть полностью оккупирована.

Об этом он поразмышлял в своем "ВКонтакте".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал пост, в котором обвинил Казахстан в геноциде россиян и заявил о воссоединении СССР военным путем.

В своем опусе Медведев все еще надеется, что российским военным удастся захватить Киев и аннексировать другие территории. Он также переключился на Грузию и Казахстан, намекнув, что эти страны искусственно созданы и должны быть в составе России.

Основные тезисы из сообщения Медведева:

  • "все народы, населяющие когда-то великий и могучий Советский Союз, будут снова жить вместе в дружбе и взаимопонимании";
  • "после освобождения Киева и всех территорий Малороссии... Русь снова станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государства";
  • "После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашего отечества, которые, как известно, нигде не кончаются;
  • "Грузия была создана в нынешних границах только в пределах Российской Империи";
  • "Казахстан — искусственное государство, бывшие российские территории... В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которую можно квалифицировать, как геноцид россиян".
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После того, как скрины этого сообщения разлетелись в Сети, политические "фантазии" Медведева с его страницы убрали. В его окружении заявили, что сообщение написал кто-то другой, кто сломал страницу политика.

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