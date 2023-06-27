Казармы, сотни внедорожников и автоцистерн: в Крыму обнаружили новую военную базу оккупантов (фото)

Во временно захваченном Крыму оккупанты обустроили новую военную базу. На территории села Широкое близ Симферополя на месте бывшего фермерского хозяйства обнаружено расположение казармы и сотни грузовиков, внедорожников и автоцистерн, перевозящих топливо.

Об этом свидетельствуют фото спутника Planet Labs за 23 июня, передают "Схемы".

Украинские военные эксперты высказали мнения по поводу ситуации. По их словам, это может свидетельствовать об увеличении присутствия армии РФ во временно захваченном Крыму. Также "Схемам" удалось идентифицировать бригаду, расположенную в Широком. Им оказалась 101 отдельная бригада материально-технического обеспечения (ОбМТЗ), место дислокации воинской части – город Уссурийск (Дальний Восток РФ).

Развертывание базы в этом месте началось еще в марте 2023 года. Фото: "Схемы"

Развертывание базы в этом месте началось еще в марте 2023 года. Раньше там было фермерское хозяйство, пишут "Схемы".

Фото спутника Planet Labs за 23 июня.

"Десятки грузовиков и автоцистерн, перевозящих горючее, спутник зафиксировал и на втором участке села Широкое. Ранее, еще в 2022 году, на этой территории также была техника, но в меньшем количестве и не военная", — говорится в материале.

Журналисты "Схем" связались с одним из российских военнослужащих — 26-летним Кириллом Бышковым, ранее внесенным в базу "Миротворец". Он подтвердил, что служит в 101 бригаде и действительно находится в Крыму.

"В Крыму осталось не так много мест, где можно развернуть подобные соединения, а штатный состав такой бригады – около двух тысяч человек", – считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Он отметил, что подразделения, отвечающие за материально-техническое обеспечение, обычно разворачивают вместе с боевыми частями, чтобы быстро организовать ремонт техники или подвоз топлива.

Тем временем оккупанты в Крыму задержали и оштрафовали крымских татар из-за национальных флагов. На 73-летнего Рустема Курносова и 65-летнего Энвера Усеинова, у которого 3 группа инвалидности и сахарный диабет, силовики составили протоколы.

Ранее эксперты высказывали мнение, что российские оккупанты рассматривают возможность ухода от Крыма.

Читайте также: