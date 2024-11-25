Каждая бригада будет иметь собственное подразделение рекрутинга: детали от Генштаба

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев", — отметили в Генштабе.

Напомним, Министерство обороны Украины запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". Через две недели в системе зарегистрировано более 5 тысяч заявок от украинцев.

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