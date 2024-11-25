Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Каждая бригада будет иметь собственное подразделение рекрутинга: детали от Генштаба

Дата публикации
Просмотры
228
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Каждая бригада будет иметь собственное подразделение рекрутинга: детали от Генштаба

Центр рекрутинга украинской армии/Иллюстративный фото / Фото: Олег Синєгубов

Решение положительно повлияет на привлечение добровольцев.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев", — отметили в Генштабе.

Напомним, Министерство обороны Украины запустило онлайн-рекрутинг в "Резерв+". Через две недели в системе зарегистрировано более 5 тысяч заявок от украинцев.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация