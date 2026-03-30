"Каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall": Зеленский резко ответил на критику украинских дронов
Зеленский резко ответил на заявление Паппергера, который раскритиковал украинские дроны за дилетантство.
Президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил гендиректору Rheinmetall Армину Паппергеру по поводу украинских дронов. Он отметил, что украинцы эксклюзивны в этом контексте.
Об этом президент Украины сказал в ходе общения с журналистами.
Зеленский отметил, что заявление гендиректора Rheinmetall звучит странно.
«Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс», — отметил президент.
Он убежден, что сегодня конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом.
«И результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, и на земле, и в небе, и, вы знаете, и на море. И я уверен, что наш ОПК занимает место в мире относительно систем, некоторых наших систем, системного подхода, — говорит украинский лидер. — Я считаю, что мы такие эксклюзивные, только у нас есть соответствующий опыт».
Заявление Паппергера и реакция Украины — что известно
Как мы писали, заявление главы Rheinmetall AG Армина Паппергера прозвучало в интервью американскому журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic. В разговоре с журналистом он подверг сомнению инновационность украинских дронов, активно применяемых на фронте. «Это просто игра в "Лего". Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: Вау! — и это отлично. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — отметил Паппергер.
В Украине резко ответили на подобные высказывания. «Компания "Райнметалл" утверждает, что наши "LEGOдроны" производят "домохозяйки" в своих кухнях. Ладно. Тем временем наши "LEGOдроны" уже уничтожили более 11 тысяч российских танков», — написал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.