"Каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall": Зеленский резко ответил на критику украинских дронов

Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил гендиректору Rheinmetall Армину Паппергеру по поводу украинских дронов. Он отметил, что украинцы эксклюзивны в этом контексте.

Об этом президент Украины сказал в ходе общения с журналистами.

Зеленский отметил, что заявление гендиректора Rheinmetall звучит странно.

«Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем, наш украинский оборонно-промышленный комплекс», — отметил президент.

Он убежден, что сегодня конкурировать нужно не риторикой, а технологиями и результатом.

«И результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, и на земле, и в небе, и, вы знаете, и на море. И я уверен, что наш ОПК занимает место в мире относительно систем, некоторых наших систем, системного подхода, — говорит украинский лидер. — Я считаю, что мы такие эксклюзивные, только у нас есть соответствующий опыт».

Заявление Паппергера и реакция Украины — что известно

Как мы писали, заявление главы Rheinmetall AG Армина Паппергера прозвучало в интервью американскому журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic. В разговоре с журналистом он подверг сомнению инновационность украинских дронов, активно применяемых на фронте. «Это просто игра в "Лего". Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: Вау! — и это отлично. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — отметил Паппергер.

В Украине резко ответили на подобные высказывания. «Компания "Райнметалл" утверждает, что наши "LEGOдроны" производят "домохозяйки" в своих кухнях. Ладно. Тем временем наши "LEGOдроны" уже уничтожили более 11 тысяч российских танков», — написал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.