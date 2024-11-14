"Каждая деталь дышит историей Украины": "Укрпошта" выпустит новые марки ко Дню Достоинства и Свободе

Укрпошта представит новые марки ко Дню Достоинства и Свободы. Официальный запуск состоится 21 ноября в "очень особом городе".

Об этом на своей в Telegram-странице сообщил гендиректор АО Укрпошта Игорь Смилянский.

"Скоро будет почти 1000 дней с начала полномасштабного вторжения и каждый из этих дней был днем достоинства и свободы, когда Украина борется за свою независимость. Конечно, эта борьба началась раньше и именно поэтому, 21 ноября мы с Вами будем отмечать День Достоинства и Свободы", – сообщил Смилянский.

Марка о тех событиях, которые сменили нас и нашу страну, наш курс на будущее. Это Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013 году. О нашем стремлении к свободе, независимости и территориальной целостности остаются неизменными ценностями, за которые мы боремся и сейчас. Другого выбора нам просто нет.

Укрпошта выпустит новую марку / Фото: Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

К работе над марками привлекли дизайнера Владимира Тарана, создавшего поразительную композицию, сочетающую трезубец, главный символ государственности, и 8 исторических печатей украинских учреждений и военных органов 1918-1921 годов.

Напомним, в Украине с 1 октября возросла стоимость услуг почтовых операторов – и Укрпошты, и Новой почты.

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