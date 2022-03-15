Каждая из более 800 российских ракет, ударивших по Украине, является ответом на давний вопрос о НАТО — Зеленский

Каждая из более 800 российских ракет, ударивших по Украине, является ответом на давний вопрос о НАТО — Зеленский

Если бы двери НАТО были открыты, если бы это было честно, нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть.

Каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 марта в видеообращении.

"Мы воюем за жизнь. Мы отвоевываем жизнь у ракет, авиабомб, артиллерии, танков, минометов. И всего прочего, что российские войска используют, чтобы уничтожить нас. Всего остального, чем Россия разрушает сейчас и себя. Потому что каждый выстрел по Украине, каждый удар по Украине – это шаги к самоуничтожению России", — заявил Зеленский.

"Каждая из более 800 российских ракет, которые ударили по нашему государству, является ответом на давний вопрос о НАТО. О том, открыты ли на самом деле для Украины двери Альянса. Если бы были открыты, если бы это было честно, то нам не пришлось бы 20 дней убеждать Альянс, что небо над Украиной нужно закрыть", — подытожил президент Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, к которой 15 марта присоединился в видеоформате, заявил, что в Украине услышали, что в состав стран-членов НАТО ей не войти.

Читайте также: