"Каждая из вас совершила подвиг ради своих детей": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

"Каждая из вас совершила подвиг ради своих детей": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

В воскресенье, 8 мая, в Украине чествуют материнство – празднуют День матери.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех матерей с Днем матери. Нынешний праздник он назвал "особым".

Приветствие главы государства появилось на его странице в Telegram.

"Это особый День матери. Обожженный войной, но с горячим сердцем, большой внутренней силой, верой и героизмом украинских мам. Каждая из вас совершила подвиг ради своих детей, ради Украины. Почет и благодарность вам", — говорится в его сообщении.

Кроме того, президент показал фото украинских женщин и их детей на вокзалах, в бомбоубежищах, во время эвакуации. На фотографиях мамы, которые вынуждены заботиться о своих детях в условиях войны.

Напомним, День матери — международный праздник, призванный уважать материнство, связи матери и ее детей, а также показывает особое влияние матерей в обществе. В Украине празднование этого особого события приходится на второе воскресенье мая, поэтому каждый год это разная дата. День матери 2022 года — 8 мая. В это время День матери празднуют в большинстве стран мира.

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